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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة البحيرة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:50 ص
أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة البحيرة
أسعار البيض اليوم
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إسلام أمين
 
شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 37 إلي 41 جنيهًا، رشاد حمزة 36 إلي 40 جنيهًا، أنشاص 38 جنيهًا، قويسنا 38 إلي 40 جنيهًا، الصحراوي 36 إلي 38 جنيهًا، الصالحية 37 إلي 39 جنيهًا.

وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 43 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 45 جنيه، بيض بلدي عتيق 47 جنيهًا.

كانت قد شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات أمس الاثنين، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 37 إلي 41 جنيهًا، رشاد حمزة 36 إلي 40 جنيهًا، أنشاص 38 جنيهًا، قويسنا 38 إلي 40 جنيهًا، الصحراوي 36 إلي 38 جنيهًا، الصالحية 37 إلي 39 جنيهًا.

وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 43 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 45 جنيه، بيض بلدي عتيق 47 جنيهًا.
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