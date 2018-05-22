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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة البحيرة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:50 ص
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة البحيرة
أسعار الدواجن اليوم
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إسلام أمين
 

شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، استقرارا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 25 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 24 جنيهًا، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 28 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.

كانت قد شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات أمس الاثنين، استقرارا في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 25 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 24 جنيهًا، كما وصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 28 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو 20 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 22 جنيهًا.
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