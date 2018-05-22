أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة البحيرة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، بمحافظة البحيرة، استقرارا، حيث تراوح سعر الكندوز ما بين 150 إلي 170 جنيهًا للكيلو، وسعر البتلو من 170 إلى 200 جنيهًا للكيلو، وسجل الضأن سعر ما بين 135 إلى 155 جنيهًا للكيلو، وسعر الجاموسي من 130 إلى 160 جنيهًا للكيلو، والجملي من 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو، والكبدة البلدي 160 جنيهًا للكيلو.



أما عن اللحم البرازيلي فسجل أسعار ما بين 70 إلى 85 جنيهًا للكيلو، بينما اللحم السوداني تراوح ما بين 70 إلى 80 جنيهًا، ووصل سعر اللحم الهندي إلى 75 جنيهًا، وسجل الضأن المستورد سعر ما بين 60 إلى 80 جنيهًا لكيلو، وسجلت الكبدة المجمدة سعر 40 جنيهًا للكيلو.



كانت قد شهدت أسعار اللحوم أمس الاثنين، بمحافظة البحيرة، استقرارا، حيث تراوح سعر الكندوز ما بين 150 إلي 170 جنيهًا للكيلو، وسعر البتلو من 170 إلى 200 جنيهًا للكيلو، وسجل الضأن سعر ما بين 135 إلى 155 جنيهًا للكيلو، وسعر الجاموسي من 130 إلى 160 جنيهًا للكيلو، والجملي من 110 إلى 130 جنيهًا للكيلو، والكبدة البلدي 160 جنيهًا للكيلو.



أما عن اللحم البرازيلي فسجل أسعار ما بين 70 إلى 85 جنيهًا للكيلو، بينما اللحم السوداني تراوح ما بين 70 إلى 80 جنيهًا، ووصل سعر اللحم الهندي إلى 75 جنيهًا، وسجل الضأن المستورد سعر ما بين 60 إلى 80 جنيهًا لكيلو، وسجلت الكبدة المجمدة سعر 40 جنيهًا للكيلو.