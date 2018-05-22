مسلسل "رحيم" يحتل الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"





احتل مسلسل "رحيم" قائمة الأكثر مشاهدة علي موقع الفيديوهات العالمي " يوتيوب" بثلاث حلقات من المسلسل.





المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".



