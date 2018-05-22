مسلسل "رحيم" يحتل الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:50 ص
يارا أحمد
احتل مسلسل "رحيم" قائمة الأكثر مشاهدة علي موقع الفيديوهات العالمي " يوتيوب" بثلاث حلقات من المسلسل.
المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".
ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.
المزيد عن: يوتيوب نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا فن سينما رحيم دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم أخبار الفن