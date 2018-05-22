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بعد انتشار فيديو الحديد المغشوش.. نائب: تأكدنا من الأمر

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:30 ص
بعد انتشار فيديو الحديد المغشوش.. نائب: تأكدنا من الأمر
صورة أرشيفية
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جهاد جمال
 
قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، إنه تلقى رسالة خطيرة عن انتشار حديد يتم كسره باليد، ومدون عليه بأنه تابع لأحد المصانع التي تعمل بالجيزة لأحد الأجانب.

وتابع كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه أراد تفقد الأمر، مستكملًا: "إحنا مش ناقصين مشاكل، وكل يوم نسمع عن عمارات أوشكت على السقوط".

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تأكد من الأمر عن طريق بعض التجار، فقام بالتواصل مع غرفة الصناعة المعدنية فوجدتهم مقدمين بلاغ بهذا الأمر، مشيرًا إلى أنه تقدم ببيان برلماني.
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