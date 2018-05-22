مجلس إدارة الاتحاد السكندري في "سيلفي" بعد الفوز على السالمية

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بمدرجات ملعب الجوهرة بجدة على التقاط صورة "سيلفي" احتفالاً بالفوز الكبير على السالمية الكويتي، بخماسية نظيفة واقتراب التأهل لدور الـ 32 من البطولة العربية للأندية ومواجهة الترجي التونسي.

وقد ظهرت السعادة الكبيرة في الصورة التي تواجد بها محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وهشام حسن نائب الرئيس وباقي أعضاء مجلس الإدارة.