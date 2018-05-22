رسميا.. علاء عابد يستقيل من حزب المصريين الأحرار

تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار السابق باستقالته رسميًا من الحزب للدكتور عصام خليل رئيس الحزب.



وقال في نص الاستقالة: "أتقدم باستقالتي من حزب المصريين الأحرار الذي أمضيت فيه حوالي 3 سنوات ترأست فيها الهيئة البرلمانية وقمت خلالها بدوري على أكمل وجه بشهادة قيادات البرلمان ونوابة".



وتابع: "وأتقدم بالشكر لرئيس الحزب الدكتور عصام خليل وقيادات وأعضاء الحزب الكرام على تعاونهم معي خلال الفترة السابقة".

