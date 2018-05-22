ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. علاء عابد يستقيل من حزب المصريين الأحرار

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:51 ص
رسميا.. علاء عابد يستقيل من حزب المصريين الأحرار
علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب
طباعة
إسلام شعراوي
 
تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار السابق باستقالته رسميًا من الحزب للدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

وقال في نص الاستقالة: "أتقدم باستقالتي من حزب المصريين الأحرار الذي أمضيت فيه حوالي 3 سنوات ترأست فيها الهيئة البرلمانية وقمت خلالها بدوري على أكمل وجه بشهادة قيادات البرلمان ونوابة".

وتابع: "وأتقدم بالشكر لرئيس الحزب الدكتور عصام خليل وقيادات وأعضاء الحزب الكرام على تعاونهم معي خلال الفترة السابقة".
رسميا.. علاء عابد يستقيل من حزب المصريين الأحرار
المزيد عن: لجنة حقوق الانسان علاء عابد عضو مجلس النواب خبر عاجل حزب المصريين الاحرار برلماني المصريين الاحرار اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار عاجلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 1:40:01 AM