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رئيس قطاع التعليم : السجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للهاتف داخل لجنة الامتحان

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:49 ص
رئيس قطاع التعليم : السجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للهاتف داخل لجنة الامتحان
الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم
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كساب أحمد
 
وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، الشكر للمعلمين على دورهم في إمتحانات الثانوية العامة، معقبًا:" المكافأة اللي بيخدوها هزيلة جدًا، ومتساويش الدور اللي بيقوموا بيه".

وتابع خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن قانون الغش يعاقب الطالب المصطحب للموبيل المغلق بـسنة سجن، وغرامة تصل لـ50 اللف جنية، أما إذا قانون التليفون مفتوح فعقوبة الطالب تتراوح ما بين 2 إلى 7 سنوات سجن، وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.
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