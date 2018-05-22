أبرز أخبار التوك شو الاثنين 21/5/2018: أزمة ليبيا وتوقيت انكسار الموجة الحارة
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:57 ص
أمنية فوزي - ندى محمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - جهاد جمال - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
سفيرنا بالجزائر: مصر قدمت دعما كبيرا لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في ليبيا
قال السفير عمر أبو عيش، سفير مصر لدى الجزائر، إن الموضوعات المطروحة على طاولة اجتماع دول الجوار العربي لليبيا هي بحث كافة الاوضاع السياسية والامنية فيعلى الاراضي الليبية، مشيرا إلى أن مصر قدمت دعما كبيرا لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في ليبيا.
الأرصاد: منخفض جوي جديد يؤدي لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)
أكد أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة توالي ارتفاعها ليسود طقس شديد الحرارة في النهار لكنه معتدل في فترات الليل، متابعا أننا نقع تحت تأثير منخفض السودان الموسمي وكان من المفترض انتهاؤه الثلاثاء ولكن هناك منخفض آخر يؤثر علينا قادم من الصحراء الغربية ورطوبته أقل.
"الأوقاف" عن تعيين سيدتين في كل مسجد: "اتأخرنا كتير" (فيديو)
علق جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على قرار الوزارة بتعيين سيدتين في كل مسجد، قائلًا إن المرأة لها دور هام في ثورة 30 يونيو، ويعملون على تلبية متطلباتهن، معقبًا: "إحنا اتأخرنا كتير".
خبير أرصاد جوية يكشف توقيت انكسار الموجة الحارة (فيديو)
قال راغب عبد الرازق، خبير الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لموجة حارة منذ يوم الجمعة الماضي وستستمر حتى يوم الخميس، لافتًا إلى أن درجة الحرارة في الغد ستسجل 42 درجة، وفي يوم الأربعاء ستصل إلى 39 درجة، وستبدأ درجة الحرارة في الانخفاض من يوم الجمعة المقبل.
وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يجددون موقفهم الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية
جدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر موقفهم الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية.
بعثة العمرة للقوات المسلحة تسافر إلى الأراضي المقدسة (فيديو)
نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب" اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لسفر بعثة العمرة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة.
"الخرباوي": لم أنشق عن الإخوان ولكني انفصلت
قال ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك العديد من جماعة الإخوان المسلمين ينتمون للأزهر مثل "القرضاوي وعبدالرحمن البر"، مشيرًا إلى أنه لم ينشق عن الجماعة ولكنه انفصل.
السيد البدوي يكشف حقيقة استقالته من حزب الوفد
أكد الدكتور السيد البدوي، الرئيس السابق لحزب الوفد، أنه لم يتقدم باستقالته من حزب الوفد، موضحا أنه تقدم باستقالته من المجلس الاستشاري بالحزب لأسباب يرفض الخوض فيها، حتى لا تفهم إساءة للحزب.
رئيس "المصريين الأحرار" يحذر نواب الحزب من حضور إفطار "مستقبل وطن" (فيديو)
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أي نائب من الحزب سيحضر فطار حزب "مستقبل وطن" سيعتبره مستقيل من حزب المصريين الأحرار، متابعا: "أنا مش زعلان".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
سفيرنا بالجزائر: مصر قدمت دعما كبيرا لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في ليبيا
قال السفير عمر أبو عيش، سفير مصر لدى الجزائر، إن الموضوعات المطروحة على طاولة اجتماع دول الجوار العربي لليبيا هي بحث كافة الاوضاع السياسية والامنية فيعلى الاراضي الليبية، مشيرا إلى أن مصر قدمت دعما كبيرا لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في ليبيا.
الأرصاد: منخفض جوي جديد يؤدي لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)
أكد أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة توالي ارتفاعها ليسود طقس شديد الحرارة في النهار لكنه معتدل في فترات الليل، متابعا أننا نقع تحت تأثير منخفض السودان الموسمي وكان من المفترض انتهاؤه الثلاثاء ولكن هناك منخفض آخر يؤثر علينا قادم من الصحراء الغربية ورطوبته أقل.
"الأوقاف" عن تعيين سيدتين في كل مسجد: "اتأخرنا كتير" (فيديو)
علق جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على قرار الوزارة بتعيين سيدتين في كل مسجد، قائلًا إن المرأة لها دور هام في ثورة 30 يونيو، ويعملون على تلبية متطلباتهن، معقبًا: "إحنا اتأخرنا كتير".
خبير أرصاد جوية يكشف توقيت انكسار الموجة الحارة (فيديو)
قال راغب عبد الرازق، خبير الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لموجة حارة منذ يوم الجمعة الماضي وستستمر حتى يوم الخميس، لافتًا إلى أن درجة الحرارة في الغد ستسجل 42 درجة، وفي يوم الأربعاء ستصل إلى 39 درجة، وستبدأ درجة الحرارة في الانخفاض من يوم الجمعة المقبل.
وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يجددون موقفهم الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية
جدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر موقفهم الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية.
بعثة العمرة للقوات المسلحة تسافر إلى الأراضي المقدسة (فيديو)
نشرت وزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب" اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لسفر بعثة العمرة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة.
"الخرباوي": لم أنشق عن الإخوان ولكني انفصلت
قال ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك العديد من جماعة الإخوان المسلمين ينتمون للأزهر مثل "القرضاوي وعبدالرحمن البر"، مشيرًا إلى أنه لم ينشق عن الجماعة ولكنه انفصل.
السيد البدوي يكشف حقيقة استقالته من حزب الوفد
أكد الدكتور السيد البدوي، الرئيس السابق لحزب الوفد، أنه لم يتقدم باستقالته من حزب الوفد، موضحا أنه تقدم باستقالته من المجلس الاستشاري بالحزب لأسباب يرفض الخوض فيها، حتى لا تفهم إساءة للحزب.
رئيس "المصريين الأحرار" يحذر نواب الحزب من حضور إفطار "مستقبل وطن" (فيديو)
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أي نائب من الحزب سيحضر فطار حزب "مستقبل وطن" سيعتبره مستقيل من حزب المصريين الأحرار، متابعا: "أنا مش زعلان".
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