خاص -"الفجر الفني" مع أبطال "أبو عمر المصري" بعد نجاح المسلسل (صور)
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:39 ص
يارا أحمد
رصدت عدسة "الفجر الفني" عددًا من الصور لأبطال مسلسل "أبو عمر المصري" بطولة الفنان أحمد عز، في كواليس تصوير أحد مشاهد العمل وجمعت المشاهد بين عز وإيمان العاصي، وشهدت كواليس العمل روح مميزة لفريق العمل وخاصة المنتج طارق الجنايني والمؤلفة مريم نعوم والمخرج أحمد خالد.
من ناحية أخري أعرب النجم أحمد عز، عن سعادته بردود الأفعال بعد نجاح الحلقات الأولى من مسلسله، مشيرًا إلى أن هناك مفاجأت خلال الحلقات.
مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى.
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