خاص -"الفجر الفني" مع أبطال "أبو عمر المصري" بعد نجاح المسلسل (صور)





رصدت عدسة "الفجر الفني" عددًا من الصور لأبطال مسلسل "أبو عمر المصري" بطولة الفنان أحمد عز، في كواليس تصوير أحد مشاهد العمل وجمعت المشاهد بين عز وإيمان العاصي، وشهدت كواليس العمل روح مميزة لفريق العمل وخاصة المنتج طارق الجنايني والمؤلفة مريم نعوم والمخرج أحمد خالد.



