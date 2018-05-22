الوفد: يجب الأ تزيد الأحزاب السياسية عن 5 فقط
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:40 ص
جهاد جمال
قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن مصر في حاجة لحياة سياسية تولد دولة ديمقراطية حديثة.
وتابع الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب ألا تزيد الأحزاب السياسية في مصر عن 5 أحزاب قوية ومؤثرة بالشارع المصري.
وأضاف أن الاجتماع الذي سينظمه الحزب غدًا، سيحضره 90 حزبًا، ويعتبر أكبر اجتماع في العصر الحديث، موضحًا أنه سيعمل وثيقة تنظيمية بين الأحزاب والحكومة، كاشفًا أنه لكي تكون هناك معارضة يجب أن تكون وطنية، وألا تنتظر الغنائم.
وتابع الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب ألا تزيد الأحزاب السياسية في مصر عن 5 أحزاب قوية ومؤثرة بالشارع المصري.
وأضاف أن الاجتماع الذي سينظمه الحزب غدًا، سيحضره 90 حزبًا، ويعتبر أكبر اجتماع في العصر الحديث، موضحًا أنه سيعمل وثيقة تنظيمية بين الأحزاب والحكومة، كاشفًا أنه لكي تكون هناك معارضة يجب أن تكون وطنية، وألا تنتظر الغنائم.
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