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متحدث الكهرباء: الخطة الاستراتيجية للطاقة موضوعة حتى 2035

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:56 ص
متحدث الكهرباء: الخطة الاستراتيجية للطاقة موضوعة حتى 2035
الخطة الاستراتيجية للطاقة
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أمنية فوزي
 
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل العروض المقدمة لأول محطة توليد كهرباء من الفحم، قائلًا إن 3 تحالفات، صيني، وياباني مع شريك مصري، وتحالف أمريكي مع شريك صيني.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن التحالفات تقدموا بعروض فنية وعروض مالية، في سابقة تدل على الشفافية أمام الجميع، موضحًا أنه سيتم حساب المتوسط المرجح لحساب تكلفة الطاقة، وسيعلن التحالف الفائز خلال أيام، وبعدها سيتم التعاقد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم سيبدأوا في العمل.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للطاقة موضوعة حتى 2035، والهدف منها هو تجديد مزيج الطاقة، ومصادر إنتاج الطاقة.
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