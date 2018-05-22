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أحمد موسى عن غرق أنقرة: نحن أمام بلد على رأسها سارق وفاسد

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:01 ص
أحمد موسى عن غرق أنقرة: نحن أمام بلد على رأسها سارق وفاسد
الإعلامي أحمد موسى
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داليا الحسين
 
سخر الإعلامي أحمد موسى من غرق مدينة أنقرة التركية مجددا بسبب كثافة الأمطار، دون وجود مصارف لاستيعابها قائلًا: بيدوره على البلاعات في الشوارع.. وبيغطسوا جوه مياه الفيضان عشان يصطاده السمك"، متسائلًا: أين عربات شفط المياه وبلاعات الصرف الصحي؟".

وأضاف " موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه من المفترض أن تكون تركيا مجهزة طوال العام لاستقبال الأمطار وتصريفها.

وتابع: "نحن أمام بلد على رأسها سارق وفاسد"، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحكم بالحديد والنار ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن الحكومة في تركيا.
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