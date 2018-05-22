أحمد موسى عن غرق أنقرة: نحن أمام بلد على رأسها سارق وفاسد



وأضاف " موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه من المفترض أن تكون تركيا مجهزة طوال العام لاستقبال الأمطار وتصريفها.



وتابع: "نحن أمام بلد على رأسها سارق وفاسد"، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحكم بالحديد والنار ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن الحكومة في تركيا.



سخر الإعلامي أحمد موسى من غرق مدينة أنقرة التركية مجددا بسبب كثافة الأمطار، دون وجود مصارف لاستيعابها قائلًا: بيدوره على البلاعات في الشوارع.. وبيغطسوا جوه مياه الفيضان عشان يصطاده السمك"، متسائلًا: أين عربات شفط المياه وبلاعات الصرف الصحي؟".