أحمد موسى عن غرق أنقرة: نحن أمام بلد على رأسها سارق وفاسد
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:01 ص
داليا الحسين
سخر الإعلامي أحمد موسى من غرق مدينة أنقرة التركية مجددا بسبب كثافة الأمطار، دون وجود مصارف لاستيعابها قائلًا: بيدوره على البلاعات في الشوارع.. وبيغطسوا جوه مياه الفيضان عشان يصطاده السمك"، متسائلًا: أين عربات شفط المياه وبلاعات الصرف الصحي؟".
وأضاف " موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه من المفترض أن تكون تركيا مجهزة طوال العام لاستقبال الأمطار وتصريفها.
وتابع: "نحن أمام بلد على رأسها سارق وفاسد"، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحكم بالحديد والنار ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن الحكومة في تركيا.
وأضاف " موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه من المفترض أن تكون تركيا مجهزة طوال العام لاستقبال الأمطار وتصريفها.
وتابع: "نحن أمام بلد على رأسها سارق وفاسد"، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحكم بالحديد والنار ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن الحكومة في تركيا.