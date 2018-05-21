محمد فراج: "أرفض العمل بالمسلسلات الـ 60 حلقة"

قال الفنان محمد فراج،إنه ليس من مدرسة تقمص الشخصية.





وأضاف فراج خلال استضافته ببرنامج "صد رد"المذاع على راديو "إينرجي": "لازم أفضل أنا.. طول الوقت، وأنه يرفض أداء نفس الشخصية أوقات طويلة تصل إلي عام،لذلك يرفض "فراج"العمل بالمسلسلات الـ60 حلقة.





و كشف محمد فراج أن طريقة دراسته للشخصية،تكون بأداء بروفات كثيره خاصه بينه و بين مؤلف و مخرج العمل،يذكر أن محمد فراج يفضل ظهوره بالسينما،آخر أعماله مسلسل"هذا المساء"أمام النجوم "حنان مطاوع،أحمد داوود،هاني عادل"و غيرهم.