عاجل.. اتحاد الكرة: التجديد لكوبر مسألة وقت فقط
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:09 ص
أحمد عبد الحفيظ
قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الأندية
كانت قد طلبت قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة الفريق وليست ثلاثة، فوافقنا على هذا الأمر،
وسمحنا للأجنبي الرابع في التواجد على دكة البدلاء، على أن يشارك بدلا من أجنبي أخر
بحيث يتواجد 3 لاعبين أجانب فقط داخل الملعب.
وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم
عبد الجواد عبر قناة "DMC":
"لست ضد التجديد لكوبر، بالعكس فالمدير الفني حقق العديد من الإنجازات مع الكرة
المصرية، ولا توجد أي أزمة في التجديد لهيكتور كوبر".
واستطرد قائلا: "هيكتور كوبر متجاوب جدا في مسألة التجديد،
والموضوع مسألة وقت فقط".