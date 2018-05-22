عاجل.. اتحاد الكرة: التجديد لكوبر مسألة وقت فقط

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الأندية كانت قد طلبت قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة الفريق وليست ثلاثة، فوافقنا على هذا الأمر، وسمحنا للأجنبي الرابع في التواجد على دكة البدلاء، على أن يشارك بدلا من أجنبي أخر بحيث يتواجد 3 لاعبين أجانب فقط داخل الملعب.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "لست ضد التجديد لكوبر، بالعكس فالمدير الفني حقق العديد من الإنجازات مع الكرة المصرية، ولا توجد أي أزمة في التجديد لهيكتور كوبر".

واستطرد قائلا: "هيكتور كوبر متجاوب جدا في مسألة التجديد، والموضوع مسألة وقت فقط".