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عاجل.. اتحاد الكرة: التجديد لكوبر مسألة وقت فقط

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:09 ص
عاجل.. اتحاد الكرة: التجديد لكوبر مسألة وقت فقط
هيكتور كوبر
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أحمد عبد الحفيظ
 

 

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الأندية كانت قد طلبت قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة الفريق وليست ثلاثة، فوافقنا على هذا الأمر، وسمحنا للأجنبي الرابع في التواجد على دكة البدلاء، على أن يشارك بدلا من أجنبي أخر بحيث يتواجد 3 لاعبين أجانب فقط داخل الملعب.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "لست ضد التجديد لكوبر، بالعكس فالمدير الفني حقق العديد من الإنجازات مع الكرة المصرية، ولا توجد أي أزمة في التجديد لهيكتور كوبر".

 

واستطرد قائلا: "هيكتور كوبر متجاوب جدا في مسألة التجديد، والموضوع مسألة وقت فقط".

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