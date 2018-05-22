مصرXيوم.. "الديهي" يكشف عن عنتيل جماعة الإخوان

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها الكشف عن "عنتيل" جماعة الإخوان، ووضع علم مصر على حذاء النجم محمد صلاح، بالإضافة إلى نصائح في حال تغيير مستوى الرؤية أثناء الصيام، فضلًا عن كشف تفاصيل انتحار طفل بالشرقية.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

نشأت الديهي يكشف عن عنتيل "الإخوان"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القيادي الإخواني عبد الحكيم عابدين، زوج شقيقة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وصل من خلال كتاباته الجيدة مع الإخوان إلى مرتبة متقدمة، وتولى منصب أمير عام تنظيم جماعة الإخوان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن عابدين كان يريد أن يدخل منازل قيادات الإخوان بتكليف رسمي من الجماعة، بهدف أنه يريد الاطمئنان على حالة أسر الجماعة.

وأوضح أن أربعة من قيادات الجماعة طالبوا بالتحقيق مع عابدين بتهمة انتهاك حرومات منازل الإخوان في غيبة أعضاء الجماعة، مشيرًا إلى أن في وقتها تم تشكيل لجنة وقُدم تقرير بشأن تعدي عابدين على نساء الجماعة.

وتابع "الديهي"، أن قيادات الجماعة اتهموا عابدين بإقامة علاقات مع نساء جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة بشأن واقعة انتهاك منازل الإخوان أيدت موقف قيادات الجماعة بشأن التهم الموجهة إلى عابدين.

وأوضح "الديهي": "عبد الحكيم عابدين كان عنتيل جماعة الإخوان المسلمين، لذلك يخجلوا من ذكر اسمه".

تفاصيل انتحار طفل بالشرقية

وقال كريم ياسر، شقيق الطفل المنتحر، إن شقيقه حاول الانتحار أكثر من مرة وقاموا بإنقاذه، متابعًا: آخر شهرين كنا شايليين أي آلة حادة من البيت".

وتابع "ياسر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين،: "شقيقي كان حافظ القرآن من صغره، ولكنه كان يعاني من آلم في رجله منذ أربع سنوات"، مشيرًا إلى أنهم قاموا بالذهاب به إلى الكثير من الأطباء، ولم يستطيعوا التوصل إلى سبب ألم رجله".

وأضاف أن شقيقه فقد النظر لمدة تصل لأسبوع، وذهبوا للكشف عليه عند العديد من الأطباء، فأكدوا أن نظره سليم بنسبة 100%، ولكنه مصاب باكتئاب.

وأشار إلى أن شقيقه كان يستخدم الأدوية النفسية طيلة الوقت، لافتًا إلى أن شقيقه انتحر وقت أذان المغرب بالقفز في الترعة، وحاول الأهالي إنقاذه ولكنهم فشلوا.

وكان الطفل محمد، فاجأ متابعيه وأصدقاءه بتدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيها أنه سينتحر، طالبا الدعاء له.

وكتب الطفل البالغ من العمر ١٥ عاما تدوينة يوم الجمعة الماضي يقول: "بجد لازم أموت مش هقول نفسي بس لازم أخلص من الكابوس اللي أنا فيه دا لو في يوم انتحرت متقولوش مراهق ولا طايش أنا شيلت هم محدش يستحمله ابقوا ادعولي".

الإبراشي: وضع علم مصر على حذاء صلاح "ليست إهانة"

علق الإعلامي وائل الإبراشي على وضع علم مصر على حذاء محمد صلاح، قائلًا: "الحذاء هو آلة إبداع اللاعب، ووضع العلم على الحذاء مش إهانة، إحنا بنتعامل مع الحذاء بإهانة ليه، وكلنا بنتعامل به".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين: "اللي يخجل من الحذاء اللي بيستخدمه بشكل منحرف، قيمة اللاعب في حذائه".

طبيب عيون يحذر مرضى السكر

قال الدكتور إيهاب سعد عثمان أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، إن مرض السكر أثناء الصيام قد يصاب بـ"زغللة"، وهذا يعني أن سكره في الدم ارتفع أو انخفض عن معدلاته الطبيعية.

وأضاف "عثمان"، خلال كلمة على فضائية "on live"، مساء الإثنين، أن "الزغللة" إذا كانت شديدة أو مستمرة، فعلى مريض السكر أن يعرف مستوى السكر في الدم، لأن انخفاض السكر في الدم قد يؤدي إلى مشاكل متعددة تستوجب في بعض الاحيان الإفطار وشرب شيء مسكر.

وتابع: "خلو بالكوا يا مرضى السكر، إختلاف النظر أثناء الصوم يعكس اختلاف مستوى السكر".