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المتحدث باسم الكهرباء: لدينا احتياطي يكفي جميع احتياجاتنا

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:04 ص
المتحدث باسم الكهرباء: لدينا احتياطي يكفي جميع احتياجاتنا
الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
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جهاد جمال
 
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة لديها احتياطي يكفي جميع الاحتياجات من الكهرباء، مؤكدًا على أنها لن تنقطع صباح الغد الثلاثاء، رغم توقع هيئة الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. 

وأضاف أن الوزارة قامت بعمل تطويرلأغلب شبكات الكهرباء، مشيرًا إلى أن كل شركات التوزيع تعمل بجد. 

وكشف عن أنه من الوارد أن تنقطع الكهرباء في عدد من المناطق التي لم تشهد تطوير وإصلاح خلال الفترة السابقة.
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