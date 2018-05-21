عاجل.. مفاجأة من "الأرصاد" بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الحارة غدًا الثلاثاء، سادس أيام رمضان، على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.





كما تظهر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية والشوائب العالقة نهارا على الوجة البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.



