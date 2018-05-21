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أردوغان: الدول النووية تمثل تهديدا للعالم

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:42 م
أردوغان: الدول النووية تمثل تهديدا للعالم
أردوغان
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وكالات
 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول، التي تمتلك أسلحة نووية تمثل تهديدا للعالم، منتقدا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران منذ عام 2015، بمشاركة الدول الكبرى.


ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله، اليوم الاثنين، إن الدول، التي تملك أكثر من 15 ألف قنبلة نووية، تمثل تهديدا للعالم.


وتشير الاحصائيات العالمية إلى أن 9 دول فقط في العالم تمتلك أكثر من 15 ألف قنبلة نووية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمتلكان نسبة 90 في المئة من تلك القنابل.

واعتبر أردوغان أن اعتبار الدول، التي تنشيء محطات نووية تهديدا، لا يعد عدلا، مضيفا: "يجب أن يكون هناك إنصاف، خاصة أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي التي من يسعون لإنشاء محطات نووية بأنهم يمثلون تهديدا.

وطالب أردوغان بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل الأسلحة النووية، بحسب "رويترز"، التي قالت إن تصريحات الرئيس التركي ربما تشير إلى إسرائيل، التي لا تقر بامتلاكها أسلحة نووية.
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