محافظ أسيوط يفتتح مسجد السلطان الفرغل بعد تطويره وترميمه لأول مرة منذ إنشائه (صور)

افتتح المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مساء اليوم مسجد السلطان الفرغل بمدينة ابوتيج بعد تطويره وترميمه لأول مرة في تاريخه منذ إنشاء المسجد والذي يعد قامة دينية وأثرية كبيرة يقبل عليها المواطنون من كل مكان من داخل المحافظة وخارجها وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليون جنيه.





وافتتح ومرافقوه المسجد متفقدًا اعمال التطوير والترميم التى تمت به ثم ادى المحافظ ومرافقوه صلاة العشاء والتراويح بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واللواء حاتم رياض مفتش مباحث الامن الوطنى بالمحافظة والدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الاوقاف وحسين كشك رئيس مركز ومدينة أبوتيج واحمد ابوعليم عضو مجلس النواب واعضاء اتحاد الشباب والعديد من القيادات التنفيذية ونواب ومساعدي رئيس المركز.





وقال إن أعمال تطوير وترميم مسجد السلطان الفرغل وصلت تكلفتها إلى 2 مليون جنيه بدعم من المحافظة وبعض المؤسسات الخيرية وذلك في إطار خطة المحافظة والدعم الذى توليه للأماكن الدينية والاثرية بالمحافظة والتي لها قيمة دينية وتاريخية كبيرة لدى المواطنين وتعد أماكن جذب للسياح والمواطنين والذى يشهد الاحتفالات السنوية بذكرى مولد سيدى السلطان احمد الفرغل.





وأشار إلى أن أعمال التطوير والترميم بالمسجد شملت توسعة المسجد من الداخل مع الحفاظ على المنشأة التاريخية وتطوير وترميم للمباني بالكامل فضلاً عن أعمال الدهانات وإنشاء مصلى للسيدات بمكان للوضوء منفصل وصيانة دورات المياه وتجديدها بالكامل وتركيب أجهزة تكييف ونجف جديد على أحدث طراز وتجديد الحوائط بالرخام وفرش المسجد بالكامل بمساحة 804 متر سجاد وتطوير لمكتبة المسجد التي كانت غير مستغلة وتكسوها الأتربة فضلا عن تزويدها ببعض الكتب في جميع مناهل المعرفة ليصبح المسجد منارة للزائرين من مختلف محافظات الجمهورية وقبلة لطلاب العلم بالجامعات المصرية باعتباره من المساجد الاثرية ذات القيمة التاريخية والدينية الكبيرة وإنشاء قاعة للمناسبات مجاورة للمسجد وتشكيل مجلس إدارة للمسجد.





وأضاف سكرتير عام المحافظة، أنه تم إخلاء ساحة المسجد الخارجية من الأكشاك والفتارين وازالة جميع الاشغالات الموجودة بالساحة الخارجية وتركيب مظلات جديدة للساحة الخارجية على غرار المظلات الموجودة بمسجد الحسين بالقاهرة لتليق بمكانة المسجد التاريخية والتشديد على تكثيف حملات النظافة الدورية ورفع المخلفات مشيرا الى دعم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط للاماكن الدينية بالمحافظة ومنها فرش وتطوير 10 مساجد اثرية وذات قيمة تاريخية كبيرة بقرى ومراكز المحافظة "ناصر والهلالي والمجاهدين والمجذوب وسيدي جلال والسلطان الفرغل ومسجد المعهد الديني والكاشف الكبير وفزاع بمدينة أسيوط ومسجد سيدى أبوالعيون بديروط كما يجري إنشاء مأذنة لمسجد فزاع بالوليدية وتطوير المدخل الخاص بمقام ومسجد سيدي أبو العيون بقرية دشلوط بديروط وتطوير مأذنة ومسجد المجاهدين الأثري بميدان المجاهدين بحي غرب وإتمام أعمال الأرضيات والكهرباء والأعمال الصحية بالمسجد بالإضافة إلى تجهيز بعض المساجد ببعض الأثاث والأجهزة.





وأشاد وكيل وزارة الاوقاف بجهود المحافظ فى تطوير ودعم المؤسسات الدينية والمساجد بمختلف قرى ومراكز المحافظة وايمانه بالاهمية التاريخية للاماكن الدينية والتى تعد من التراث الانسانى الذى يجب الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أهمية تلك المؤسسات فى نشر مبادىء وتعاليم الدين الاسلامى الوسطى ونشر رسالة السلام والمحبة ومحاربة التطرف.





ووجه أهالي مدينة أبوتيج ورواد المسجد الشكر لمحافظ أسيوط على ما بذله من جهود فى أعمال تطوير وترميم المسجد بعد ان كان فى طىء النسيان على مدار عشرات السنين، وشهدت الساحة الخارجية للمسجد تركيب لافتات شكر للمحافظ على دعمه المستمر للمسجد وللاماكن التاريخية والدينية الهامة والتى تعد من التراث الإنساني الهام لابناء المحافظة.



