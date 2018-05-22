رئيس امتحانات الثانوية العامة: تعليمات بإعطاء درجات على خطوات الحل وليس الإجابة النهائية

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن إمتحانات الثانوية العامة ستكون بنفس شكل امتحانات العام الماضي، مشيرًا إلى أن موقع وزارة التربية واالتعليم عليه 9 نماذج لإمتحانات الثانوية العامة، معقبًا:" اللي يحل الـ9 نماذج بفهم يقدر يلم المادة ".



ولفت"حجازي"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك تعليمات للمصححين بإعطاء درجات على خطوات الحل وليس على الإجابة النهائية.



ولفت إلى أن توزيع الدرجات سيكون على الخطوات حتى إذا لم يتم الوصول إلى الإجابة النهائية السليمة.

