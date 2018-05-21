متحدث "الكهرباء" يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود (فيديو)



وأضاف أنه سيتم تحديد موعد لعمل مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه في المستقبل سيكون هناك تحريك للأسعار، وليس خلال ساعات كما تردد الشائعات.







وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، على أنه لو كان هناك تحرك أو زيادة في الأسعار كان سيعلن عنها في بيان رسمي أو من خلال مؤتمر صحفي.