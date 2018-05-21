مفاجأة.. الجمهور يبحث عن مسلسل عمرو سعد بعد ٤ أيام من رمضان (صور)

تصدر هاشتاج #عايزين مسلسل عمرو_ سعد، مساء اليوم الاثنين، موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث أصبح الاكثر تداولا في الساعات الأخيرة إذ تساءل جمهور عمرو سعد عن مسلسله "بركة" المؤجل عرضه من سباق دراما رمضان الحالى.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تقرر فيه عدم عرض مسلسل عمرو سعد في سباق رمضان في اللحظات الأخيرة بعد أن تم إطلاق الإعلان التشويقى للعمل والذي لاقي رواجا كبيرا فور طرحه.

ويبدو أن جمهور النجم عمرو سعد ظل يبحث عن المسلسل خلال الأيام الأولي لشهر رمضان ولم يجده.

مسلسل "بركة" تأليف محمد الشواف، وإخراج محمد بركة، للمنتج تامر مرسى، بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، كمال أبو رية، عايدة رياض، عمر زهران، أحمد حلاوة، مصطفى درويش وهنادى مهنى، وعمرو زهران، وأحمد جمال سعيد.