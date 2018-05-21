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رضا حجازي يُقدم نصيحة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

الإثنين 21/مايو/2018 - 11:45 م
رضا حجازي يُقدم نصيحة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة
رضا حجازي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن التعليم في العالم كله سيتغير خلال الـ10 سنوات المقبلة بسبب التوسع في استخدام التكنولوجية بشكل كبير، معقبًا: "لو ملحقناش أنفسنا هنروح في داهية".

ووجه "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، نصيحة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قائلًا: "متضغطوش على أولادكم، ياما في ناس جابت مجموع ودخلوا كليات ما نجحوش فيها".
المزيد عن: مصر رضا حجازي الثانوية العامة التوك شو التعليم
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