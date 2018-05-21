رضا حجازي يُقدم نصيحة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن التعليم في العالم كله سيتغير خلال الـ10 سنوات المقبلة بسبب التوسع في استخدام التكنولوجية بشكل كبير، معقبًا: "لو ملحقناش أنفسنا هنروح في داهية".



ووجه "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، نصيحة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، قائلًا: "متضغطوش على أولادكم، ياما في ناس جابت مجموع ودخلوا كليات ما نجحوش فيها".

