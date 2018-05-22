شاهد.. قفزة هنيدي في "أرض النفاق" تتحدى قفزة ياسر جلال في "رحيم" (فيديو)
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:10 ص
الفجر الفني
قام الفنان محمد هنيدي، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لمشهد قفزة الفنان ياسر جلال، في مسلسل "رحيم" ومشهد قفزته الكوميدية في مسلسله الجديد "أرض النفاق".
وعلق هنيدي على الفيديو قائلًا: "أكشن هنيدي ضد أكشن ياسر جلال، هنيدي هينيمكوا من المغرب".
مسلسل "أرض النفاق" تشارك في بطولته هنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.
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