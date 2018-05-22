شاهد.. قفزة هنيدي في "أرض النفاق" تتحدى قفزة ياسر جلال في "رحيم" (فيديو)





هنيدي هينيمكوا من المغرب #ارض_النفاق @ardelnefaqseries A post shared by Mohamed Henedy (@henedythereal) on May 21, 2018 at 1:06pm PDT

قام الفنان محمد هنيدي، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لمشهد قفزة الفنان ياسر جلال، في مسلسل "رحيم" ومشهد قفزته الكوميدية في مسلسله الجديد "أرض النفاق".وعلق هنيدي على الفيديو قائلًا: "أكشن هنيدي ضد أكشن ياسر جلال، هنيدي هينيمكوا من المغرب".مسلسل "أرض النفاق" تشارك في بطولته هنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.