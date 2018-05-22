زي النهاردة بتاريخ 22 - 05 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 22 - 05 - 2018

** أحداث





* 1176 - طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب.





* 1455 - بداية أولى معارك حرب الوردتين وهي معركة سانت ألبانز الأولى في مدينة سانت ألبانز بإنجلترا التي انتهت بإنتصار كبير لجيش أسرة يورك بقيادة ريتشارد يورك على جيش أسرة لانكاستر.





* 1840 - وقف نقل المذنبين البريطانيين إلى مستعمرة نيوساوث ويلز في أستراليا.





* 1864 - ترحيل أكثر من 2 مليون من الشركس من ديارهم قسرا من قبل روسيا القيصرية إلى الدولة العثمانية لكل من تركيا و العراق و سوريا و لبنان و الأردن.





* 1872 - الرئيس الأمريكي يوليسيس جرانت يوقع عفوًا أعاد فيه الحقوق المدنية لكل المتعاطفين مع الكونفدراليين الجنوبيين ما عدا 500 شخص.





* 1927 - مئتا الف قتيل في زلزال في تشينين في الصين.





* 1939- هتلر وموسوليني يوقعان اتفاق تحالف عسكري بين المانيا وايطاليا عرف باسم الحلف الحديدي.





* 1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.





* 1948 - مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود.





* 1972 - توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية، وسميت الاتفاقية "سولت-1".





* 1972 - سيلان تتخذ دستورًا جديدًا وتغير اسم الدولة إلى سريلانكا.





* 1987 - وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند.





* 1990 - اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية، وإتفق على تكوين مجلس رئاسي يتولى شؤون الرئاسة وتكون رئاسته لرئيس الجمهورية العربية اليمنية علي عبد الله صالح وأن يتولى منصب نائب الرئيس رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم البيض.





* 1992 - انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.





* 2004 - انعقاد القمة العربية في تونس، وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمه الإفتتاح.





* 2014 - تايلاند تشهد انقلابا عسكريا من قبل قائد القوات المسلحة الملكية وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنة 2013.





* 2015 - 21 قتيلًا وأكثر من 100 جريح في تفجير انتحاري أثناء أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد محافظة القطيف السعودية.





* 2016 - انتخاب وزير المواصلات والنقل البحري والاتصالات بن علي يلدرم رئيسًا لِحزب العدالة والتنمية التُركي خلفًا لأحمد داوود أوغلو الذي استقال من المنصب، ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يُكلِّفه بِتشكيل حُكومة جديدة.





* 2017 - وقوع انفجار في قاعة مانشستر أرينا في مانشستر ببريطانيا خلال حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي، مما أدى إلى سقوط 23 قتيلًا و ما يزيد عن 59 جريحًا.









** مواليد





* 1813 - ريتشارد فاغنر، موسيقي ألماني.





* 1844 - عبد البهاء عباس، نجل مؤسس الدين البهائي بهاء الله.





* 1856 - سليمان البستاني، أديب لبناني.





* 1859 - آرثر كونان دويل، كاتب اسكتلندي ومبتدع شخصية شرلوك هولمز.





* 1912 - هيربرت براون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.





* 1924 - شارل أزنافور، ممثل ومغني فرنسي من أصل أرمني.





* 1927 - جورج أولاه، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1994.





* 1932 - مها صبري، ممثلة مصرية.





* 1942 - الشيخة سعاد محمد الصباح، شاعرة وكاتبة وأديبة كويتية.





* 1943 - بيتي ويليامز، ناشطة سياسية من أيرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976.





* 1946 - جورج بست، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.





* 1949 - أحمد حميده، كاتب مصري.





* 1953 - تشا بوم كون، لاعب ومدرب كرة قدم كوري جنوبي.





* 1960 - هيدياكي أنو، مخرج ورسام ياباني.





* 1965 - فوزي المجادي، مناضل كويتي.





* 1967 - بروك سميث، ممثلة أمريكية.





* 1975 - سلفادور باييستا، لاعب كرة قدم إسباني.

* 1978 - جينيفر غودين، ممثلة أمريكية.





* 1979 - ماجي كيو، ممثلة أمريكية.





* 1981 - يورجن ميلتسر، لاعب كرة مضرب نمساوي.





* 1983 - عبد الرحمن القحطاني، لاعب كرة قدم سعودي.





* 1985 - ترانكويلو بارنيتا، لاعب كرة قدم سويسري.





* 1986 - طلال البلوشي، لاعب كرة قدم قطري.





* 1987 - نوفاك دوكوفيتش، لاعب كرة قدم صربي.









** وفيات





* 337 - قسطنطين الأول، إمبراطور روماني.





* 748 - الإمبراطورة غينشو، إمبراطورة اليابان.





* 822 - الحكم بن هشام، أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس.





* 910 - أبوبكر محمد بن داوود الظاهري، أحد أئمة الفقه في القرن الثالث الهجري.





* 1667 - البابا ألكسندر السابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1859 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة الصقليتان.





* 1885 - فكتور هوغو، كاتب فرنسي.





* 1982 - جودت صوناي، رئيس تركيا.





* 1983 - ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.





* 1986 - عمر التلمساني، المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمون.





* 1997 - ألفرد هيرشي، عالم في علم الأحياء الدقيقة والوراثة أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1969.





* 2002 - عبد العزيز النمش، ممثل كويتي.





* 2013 - شعبان حسين، ممثل مصري.









** أعياد ومناسبات





* اليوم الوطني في اليمن.



