رسميا.. فولفسبورج يضمن البقاء في الدوري الألماني





حافظ فريق فولفسبورج على وجوده في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد فوزه1ـ0، على مضيفه هولستين كييل، اليوم الإثنين، في إياب الملحق الفاصل لتفادي الهبوط بالمسابقة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فولفسبورج 3-1، ليضمن الأخير المشاركة في الموسم المقبل من البوندسليجا بتفوقه 4ـ1، في مجموع اللقاءين.

وسجل روبن كنوخ هدف الفوز لفولفسبورج في الدقيقة 75 من ضربة رأس قوية .

واضطر فولفسبورج لخوض الملحق الفاصل عقب حصوله على المركز السادس عشر (الثالث من القاع) في ترتيب دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، ليواجه كييل، الذي حصل على المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية والذي كان يمني نفسه بالصعود إلى البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه.

ويشارك فولفسبورج بشكل منتظم في البوندسليجا منذ موسم 2000/1999.

توج فولفسبورج بلقب البوندسليجا في موسم 2009/2008 وبلقب كأس ألمانيا في 2015/2014، وفي نفس الموسم فاز بلقب كأس السوبر.

إلا أن مسيرة فولفسبورج تراجعت بشكل ملحوظ في أخر موسمين حيث حسم بقاءه في البوندسليجا في الموسم أيضا من خلال الملحق الفاصل.

وهبط كولون إلى دور الدرجة الثانية وتعرض هامبورج لنفس المصير حيث هبط الفريق من البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه.