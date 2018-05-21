نسرين أمين تشكر معجب لم يتذكر اسمها

ردت الفنانة نسرين أمين على معجب امتدح دورها في مسلسل "عزمي وأشجان" رغم أنه لم يتذكر اسمها، حيث كتب "عزمي وأشجان طلع ظريف ايمي سمير غانم والممثلة الثانية مش فاكرة اسمها شايلين المسلسل".





من جانبها، توجهت "نسرين" بالشكر للمعجب عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث كتبت "مشكرين يا باشا"





"عزمي وأشجان" ﺇﺧﺮاﺝ: إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد محي، وبطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.