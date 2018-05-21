ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نسرين أمين تشكر معجب لم يتذكر اسمها

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:36 م
نسرين أمين تشكر معجب لم يتذكر اسمها
نسرين أمين
طباعة
شيماء عطية
 
ردت الفنانة نسرين أمين على معجب امتدح دورها في مسلسل "عزمي وأشجان" رغم أنه لم يتذكر اسمها، حيث كتب "عزمي وأشجان طلع ظريف ايمي سمير غانم والممثلة الثانية مش فاكرة اسمها شايلين المسلسل".

من جانبها، توجهت "نسرين" بالشكر للمعجب عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث كتبت "مشكرين يا باشا"

"عزمي وأشجان" ﺇﺧﺮاﺝ: إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد محي، وبطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.
نسرين أمين تشكر معجب لم يتذكر اسمها
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
0
x
20:30
5
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 10:40:01 PM