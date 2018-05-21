البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر

أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية، داعين الأطراف الليبية؛ لتحمل مسئولياتهم والانخراط بحسن نية فى تحقيق هذا المسار، مجددين رفضهم لكافة التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبى، وذلك اليوم، بالعاصمة الجزائرية.





وحذر الوزراء، من التأخير فى حل الأزمة الليبية، والذى من شأنه أن يفسح المجال لمزيد من التصعيد واتساع العنف والإرهاب فى البلاد.











