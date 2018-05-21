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محام يتقدم بدعوى لوقف مسلسل "أيوب": "مؤامرة على الدولة لهدمها"

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:31 م
محام يتقدم بدعوى لوقف مسلسل أيوب: مؤامرة على الدولة لهدمها
مصطفى شعبان
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كساب أحمد
 
قال أيمن محفوظ، محامي ومقدم بلاغ بإيقاف مسلسل "أيوب"، إنه رصد أكثر من أربع مشاهد بمسلسل "أيوب" تسيء للمحامين والقضاة، معقبًا: "دي مؤامرة على الدولة لهدمها".

وأضاف "محفوظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن القضاة أعلى من أن يتم نقدهم فى العلن، لافتًا إلى أن إظهار المحامي على أنه خائن وعميل ومدمن مخدرات في مسلسل "أيوب" أمر لا يليق.
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