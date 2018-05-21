محافظ دمياط يتابع أعمال تجديد وتطوير مبنى الحماية المدنية



ووجه للمهندس محمد العوضي مدير عام مديرية الإسكان بانشاء عمارة على المبنى لتوفير وحدات سكنية اقتصادية على أن يكون الدور الارضى عبارة عن جراج خاص بالحماية بنفس ارتفاع المبنى المجاور التابع لها.

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الإثنين، الأعمال التى تقوم بها مديرية الإسكان الخاصة باحلال وتجديد مبنى الحماية المدنية الكائن بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط.