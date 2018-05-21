إيمان العاصي تدعم نجاح "أبو عمر المصري" بصورة مع "فخر الدين"

نشرت الممثلة إيمان العاصي، صورة بصحبة النجم أحمد عز أثناء تصوير مسلسلهما "أبو عمر المصري"، وعلقت على الصورة قائلة "Old is Gold".



الصورة لاقت إعجاب الالاف من متابعي العاصي على حسابها، خاصة بعد النجاح الذي حققه العمل عقب عرض حلقاته الأولى.



وتدور أحداث مسلسل "أبو عمر المصري"، حول المحامي "فخر الدين"، الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي، يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة وأسعارهم المبالغ فيها، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية.



ويشارك النجم أحمد عز بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم أروي جودة، منذر ريحانة، فتحي عبد الوهاب، تأليف عز الدين شكري فشير، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسي.

