محافظ دمياط: إنشاء 100 وحدة سكنية بعزبة البرج وشطا وتل الكاشف



كما وجه خلال الاجتماع لمدير مديرية الإسكان بمعاينة الارض التى تم استردادها مؤخرا من أملاك الدولة بمساحة ١٢٠٠ متر بمنطقة شطا تمهيدا لتوفير الاعتمادات المالية للبدء في الإنشاء فورا.

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الإثنين، موافقة وزارة الإسكان والمرافق على اضافة ١٠٠ وحدة سكنية أخرى بثلاث مواقع مختلفة فى العمارات المزمع إنشاؤها بشطا وعزبة البرج وتل الكاشف.