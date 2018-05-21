محافظ دمياط: إنشاء 100 وحدة سكنية بعزبة البرج وشطا وتل الكاشف
الإثنين 21/مايو/2018 - 10:25 م
هند الشيال
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الإثنين، موافقة وزارة الإسكان والمرافق على اضافة ١٠٠ وحدة سكنية أخرى بثلاث مواقع مختلفة فى العمارات المزمع إنشاؤها بشطا وعزبة البرج وتل الكاشف.
كما وجه خلال الاجتماع لمدير مديرية الإسكان بمعاينة الارض التى تم استردادها مؤخرا من أملاك الدولة بمساحة ١٢٠٠ متر بمنطقة شطا تمهيدا لتوفير الاعتمادات المالية للبدء في الإنشاء فورا.
كما وجه خلال الاجتماع لمدير مديرية الإسكان بمعاينة الارض التى تم استردادها مؤخرا من أملاك الدولة بمساحة ١٢٠٠ متر بمنطقة شطا تمهيدا لتوفير الاعتمادات المالية للبدء في الإنشاء فورا.