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رئيس "المصريين الأحرار" يكشف حقيقة استقالة بعض النواب من الحزب

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:23 م
رئيس المصريين الأحرار يكشف حقيقة استقالة بعض النواب من الحزب
الدكتور عصام خليل
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داليا الحسين
 
نفي الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ما تردد عن استقالة بعض النواب من الحزب، مؤكدا أنه لم يقدم أي نائب استقالته من حزب المصريين الأحرار.

وأوضح "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه لا توجد أي استقالات بحزب المصريين الأحرار رسميا، مؤكدا أن الحزب لا يقف عائق ضد أى طموح سياسي لنوابه، معلقا: "اللى ختار يمشى مش هيرجع تاني".

ولفت إلى أن حزب المصريين الأحرار يعمل حاليا على توفير كافة الدعم لمشروعات الحكومة.
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