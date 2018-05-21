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"الخرباوي": لم أنشق عن الإخوان ولكني انفصلت

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:21 م
الخرباوي: لم أنشق عن الإخوان ولكني انفصلت
ثروت الخرباوي
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جهاد جمال
 
قال ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن الأزهر يحتاج إلى الإصلاح للمساهمة في تجديد الخطاب الديني. 

وتابع الخرباوي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الإثنين، أن الأزهر مؤسسة سيطرت عليها الجماعة، منوهًا إلى أن هناك العديد من جماعة الإخوان المسلمين ينتمون للأزهر مثل "القرضاوي وعبدالرحمن البر"، مشيرًا إلى أنه لم ينشق عن الجماعة ولكنه انفصل.
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