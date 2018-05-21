"الخرباوي": لم أنشق عن الإخوان ولكني انفصلت



وتابع الخرباوي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الإثنين، أن الأزهر مؤسسة سيطرت عليها الجماعة، منوهًا إلى أن هناك العديد من جماعة الإخوان المسلمين ينتمون للأزهر مثل "القرضاوي وعبدالرحمن البر"، مشيرًا إلى أنه لم ينشق عن الجماعة ولكنه انفصل.



قال ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن الأزهر يحتاج إلى الإصلاح للمساهمة في تجديد الخطاب الديني.