رأي سمير غانم في باسم يوسف (فيديو)

قال النجم سمير غانم، إن الإعلامي باسم يوسف "كوميديان مثقف جميل"، متابعًا: "ولكن الزن والوشوشة جعلوه يخرج عن الخط".



وأكد "غانم"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن "يوسف" مثقف ومتعلم ودمه خفيف جدًا.



ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.

