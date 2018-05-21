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رأي سمير غانم في باسم يوسف (فيديو)

الإثنين 21/مايو/2018 - 10:20 م
رأي سمير غانم في باسم يوسف (فيديو)
سمير غانم - باسم يوسف
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أمنية فوزي
 
قال النجم سمير غانم، إن الإعلامي باسم يوسف "كوميديان مثقف جميل"، متابعًا: "ولكن الزن والوشوشة جعلوه يخرج عن الخط".

وأكد "غانم"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن "يوسف" مثقف ومتعلم ودمه خفيف جدًا.

ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
المزيد عن: طوال شهر رمضان سمير غانم باسم يوسف اخبار مصر
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