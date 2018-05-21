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البدري يكشف حقيقة تدريب أحد السعودي

الإثنين 21/مايو/2018 - 09:09 م
البدري يكشف حقيقة تدريب أحد السعودي
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الفجر الرياضي
 

  

كشف حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، اليوم الاثنين، عن تلقيه عرضا لتدريب نادي أحد السعودي في الموسم المقبل.

 

وأكد البدري لمصدر مقرب منه:" أنه بالفعل تواصل معه مسئولو نادي أحد اتصل بي، وطلب التعاقد معي، وهناك أيضا عروض من شمال إفريقيا، من تونس والمغرب".

 

وأشار البدري إلى أنه ليس متعجلا، في حسم المفاوضات مع أي فريق، لأنه ما زال هناك متسع من الوقت، لاختيار وجهته.

 

وكان البدري قد استقال من الأهلي، عقب الخسارة أمام كمبالا سيتي الأوغندي، بثنائية دون رد، في الجولة الثانية لدور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

المزيد عن: كورة رياضة احد السعودي
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