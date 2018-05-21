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سمير غانم مشيدًا بـ علي ربيع: "دمه شربات.. وبيموتني من الضحك"

الإثنين 21/مايو/2018 - 09:08 م
سمير غانم مشيدًا بـ علي ربيع: دمه شربات.. وبيموتني من الضحك
سمير غانم
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أمنية فوزي
 
أشاد النجم سمير غانم، بالفنان علي ربيع، ممثل كوميدي، قائلًا: "علي ربيع دمه شربات، وبيموتني من الضحك، ووقت التمثيل بيكون من بلد تانية".

وأضاف "غانم"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أنه تعرف عليه لأول مرة في مسلسل لهفة، لافتًا إلى أن كوميديا دنيا وإيمي سمير غانم تتماشى مع الشباب ومع جيلهم.

ولفت إلى أنه كان لا يمكن أن يتخيل أن إيمي ستمثل في يوم من الأيام؛ لأن طبيعتها خجولة، متابعًا: "إيمي ومامتها ناقر ونقير، وإيمي تفوز في النهاية بسبب روحها الكوميدية".
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