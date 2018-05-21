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نيل الأقصر يبتلع 3 أشخاص بأماكن متفرقة خلال اليوم

الإثنين 21/مايو/2018 - 09:04 م
نيل الأقصر يبتلع 3 أشخاص بأماكن متفرقة خلال اليوم
الإنقاذ النهري - صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الغثنين، غرقًا بنهر النيل، في 3 وقائع مختلفة بأماكن متفرقة بمحافظة الأقصر.

وتعود أحداث الواقعة الأولى، بغرق" م. ا" في نهر النيل بمدينة أرمنت، وبإخطار النجدة تم انتشال جثمانه، ونقلته هيئة اسعاف الأقصر برئاسة الدكتور معمر عبد الهادي إلى مستشفى ارمنت المركزي.

وشهدت منطقة الكرنك شمال الأقصر، مصرع طفلًا غرقًا أثناء قيامه بالسباحة في نهر النيل، وتم نقل جثمانه بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الأقصر العام بعد انتشاله من المياه.

وفي مدينة الضبعية غرب الأقصر، ابتلع نهر النيل شخصًا ثالثًا، اثناء السباحة في المياه، ويجرى البحث على جثمانه، الذي لم يعثر عليه حتى الآن.
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