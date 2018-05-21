"المالية" تعلن ارتفاع الحصيلة الضريبية فى أول 7 شهور من العام المالى

ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية خلال أول 7 شهور من العام المالي الجاري بنسبة 46.9% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الجاري.





وأظهرت بيانات لوزارة المالية اليوم الإثنين تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 291.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضيين، مقابل 198.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.





وبحسب تصريحات لنائب وزير المالية، محمد معيط، في فبراير الماضي فإن إيرادات الضرائب خلال النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بلغت 248.8 مليار جنيه مقارنة مع 154.6 مليار للنصف الأول من السنة المالية 2016-2017.





وبدأت مصر فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% في أغسطس 2016 ورفعت النسبة إلى 14% في يوليو الماضي.