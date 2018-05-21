انطلاق حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين بفندق سميراميس (صور)

انطلق منذ قليل حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين السنوي، برئاسة الكابتن مجدي عبد الغنى وبحضور نجوم الرياضة ورؤساء الأندية، اليوم الإثنين فى فندق سميراميس.





وقال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم إنه أصبح الآن مكتمل الشفاء بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.





وتوجه أبو ريدة، بالشكر لكل من اجتهدوا في العمل للارتقاء بالكرة المصرية في الفترة السابقة، وأنه يتمنى أن يكون الموسم الجديد أفضل على مستوى الدوري المصري والمنتخب الوطني.





وأبدى "أبو ريدة" سعادته بالدعم الذي يتلقاه الاتحاد من جميع المؤسسات، بما في ذلك الدعم الشخصي من الجميع مشددًا على أنه سيعمل جاهدًا لارتقاء الكرة المصرية.