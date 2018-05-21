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كاظم الساهر في "مسقط" ديسمبر المقبل لإحياء حفلين كبيرين

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:59 م
كاظم الساهر في مسقط ديسمبر المقبل لإحياء حفلين كبيرين
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الفجر الفني
 
أعلن المطرب العراقي كاظم الساهر، عن استعداده لإحياء حفلين كبيرين بالعاصمة "مسقط" بسلطنة عمان، وذلك يومي 26 و27 ديسمبر المقبل.

ونشر "الساهر" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ملصقًا دعائيًا لحفلتيه، وكتب:" حفل كاظم الساهر في مدينة "مسقط" عاصمة سلطنة عمان 26 و27 ديسمبر2018".

يذكر أن المطرب كاظم الساهر يشارك في السباق الرمضاني حيث يغني تتر المسلسل السوري "الواق الواق" الذي يعرض حاليا.
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