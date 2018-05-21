سقوط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية برئاسة الرائد مصطفي بليغ رئيس المباحث ومعاونه النقيب ياسين هنداوي بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة المقدم أحمد رمضان والرائد محمد غيث من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وجاري العرض علي النيابة العامة.



وتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط كلا من "م.م.ع" ١٨ عاما، عاطل، ومقيم بكفور نجم و"م.ا.م.ش" ٣٢ عاما، عاطل، ومقيم بأبو كبير، و"م.م.ا" ٢٣عاما، ومقيم بكفور نجم، وبحوزتهم 13 طربة من مخدر الحشيش.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٨٤ لسنه ٢٠١٨ جنايات الابراهيمة وجاري العرض علي النيابة العامة.

