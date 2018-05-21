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السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الفلسطيني للاطمئنان على صحته

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:55 م
السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الفلسطيني للاطمئنان على صحته
السيسي - أبومازن
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أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن علي صحة نظيره الفلسطيني، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، كما تباحث مع الرئيس محمود عباس حول التطورات على الساحة الفلسطينية، وكذلك أخر المستجدات علي صعيد بعض الملفات الإقليمية. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية.

 وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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