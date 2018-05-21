"الفجر الرياضي" يكشف أسباب رحيل "ميسي" الزمالك إلى سموحة

كشف مصدر مقرب من أحمد عادل ميسي لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك أسباب انتقال المهاجم الشاب الى فريق سموحة وعدم تجديد تعاقده مع الفارس الابيض

وأكد المصدر أن اللاعب كان يتمنى الاستمرار مع فريق الزمالك والمشاركة مع الفريق الأول، ولكن تجاهل تصعيده للفريق الأول في الوقت الأخير كان السبب الرئيسي في عدم تجديده للابيض وتعاقده مع نادي سموحة

يذكر أن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى الفريق السكندري لمدة ثلاثة مواسم بدايةً من الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن اللاعب كان ينظر للمشاركة في مباريات بطولة الدوري العام، وانه قد تلقى عرض من نادي طنطا خلال يناير الماضي ولكنه فضل البقاء املا للحصول على فرصة المشاركة ولكن هذا لما يحدث،مؤكداً على توقيع ميسي للفريق الساحلي منذ شهرين بعد استقراره بعدم التجديد للابيض.

الجدير بالذكر أن أحمد عادل ميسي مهاجم الزمالك الشاب كان وقد حصل على لقب هداف دوري الجمهورية للشباب في الموسم الأخير برصيد 26 هدف