بسبب الموجة الحارة.. "المترو" يعلن انخفاض سرعة القطارات غدا

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، عن انخفاض سرعة القطارات غدا الثلاثاء فى الخطين الأول والثانى إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/ س الطبيعى خارج المحطات النفقية بعد الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة اليوم وغدا.



