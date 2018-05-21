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بسبب الموجة الحارة.. "المترو" يعلن انخفاض سرعة القطارات غدا

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:50 م
بسبب الموجة الحارة.. المترو يعلن انخفاض سرعة القطارات غدا
مترو الأنفاق - أرشيفية
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أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، عن انخفاض سرعة القطارات غدا الثلاثاء فى الخطين الأول والثانى إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/ س الطبيعى خارج المحطات النفقية بعد الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة اليوم وغدا.

كما أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا لطيف ليلا، حيث تصل درجات الحرارة غدا إلى ذروتها، ومتوقع تصل بالقاهرة إلى 42 درجة للعظمى و27 للصغرى.
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