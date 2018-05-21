الذهب يتراجع عند التسوية مع انحسار المخاوف التجارية

تراجعت أسعار الذهب في ختام جلسة اليوم الإثنين، مع قوة الدولار الأمريكي، وهدوء المخاوف التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وهبط المعدن الأصفر بفعل تهدئة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد اتفاقهما على تعليق الرسوم الجمركية بينهما، فيما أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن هذا الاتفاق يهدف إلى خفض التعريفات والحواجز للمرة الأولى.





وتلقى الذهب ضغوطاً قويةً من صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوياتها خلال العام الجاري مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأعلى مستوى منذ 2011.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 40 سنتاً، ليسجل 1290.90 دولارا للأوقية.





وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% إلى 1292.28 دولارا للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 93.690 دولار.



