ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ندوة صحية بعنوان "هشاشة العظام وطرق الوقاية منه" ببني سويف

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:49 م
ندوة صحية بعنوان هشاشة العظام وطرق الوقاية منه ببني سويف
ندوة صحية - صورة أرشيفية
طباعة
احمد فتحى الدسوقي
 
عقدت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة في بني سويف، اليـوم الأحـد، ندوة تثقيفية صحية، عن مرض هشاشة العظام، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

حاضر بالندوة التي أقيمت بمجمع الديري الخيري بمدينة بني سويف، الدكتورة أماني عبد الرحيم، وكلا من المثقفات الصحيات هبة فاروق وعزة أحمد شعبان بإشراف الدكتورة سلوى إبراهيم مدير إدارة الثقافة الصحية، وناقشت أسباب مرض هشاشة العظام وطرق الوقاية والعلاج منه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 9:10:00 PM