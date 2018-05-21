ندوة صحية بعنوان "هشاشة العظام وطرق الوقاية منه" ببني سويف

عقدت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة في بني سويف، اليـوم الأحـد، ندوة تثقيفية صحية، عن مرض هشاشة العظام، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.



حاضر بالندوة التي أقيمت بمجمع الديري الخيري بمدينة بني سويف، الدكتورة أماني عبد الرحيم، وكلا من المثقفات الصحيات هبة فاروق وعزة أحمد شعبان بإشراف الدكتورة سلوى إبراهيم مدير إدارة الثقافة الصحية، وناقشت أسباب مرض هشاشة العظام وطرق الوقاية والعلاج منه.

