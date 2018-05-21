ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأرصاد تعلن عن مفاجأة صادمة للمواطنين حول طقس الغد

الإثنين 21/مايو/2018 - 08:42 م
الأرصاد تعلن عن مفاجأة صادمة للمواطنين حول طقس الغد
حالة الطقس - أرشيفية
طباعة
 
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الثلاثاء، سادس أيام رمضان، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وتظهر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية والشوائب العالقة نهارا على الوجة البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.

أما درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 42  والصغرى 27  درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35  والصغرى 23 درجة.
المزيد عن: طقس سادس ايام رمضان طقس الغد طقس الثلاثاء درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس الطقس اليوم الطقس اخبار الطقس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 9:10:00 PM