الأرصاد تعلن عن مفاجأة صادمة للمواطنين حول طقس الغد
الإثنين 21/مايو/2018 - 08:42 م
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الثلاثاء، سادس أيام رمضان، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.
وتظهر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية والشوائب العالقة نهارا على الوجة البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.
أما درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 42 والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 38 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 والصغرى 23 درجة.
المزيد عن: طقس سادس ايام رمضان طقس الغد طقس الثلاثاء درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس الطقس اليوم الطقس اخبار الطقس