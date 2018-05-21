الأرصاد تعلن عن مفاجأة صادمة للمواطنين حول طقس الغد

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الثلاثاء، سادس أيام رمضان، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.





وتظهر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية والشوائب العالقة نهارا على الوجة البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.



