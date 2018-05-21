صابر الرباعي يطرح "على نيتي" بمناسبة شهر رمضان

انتهى المطرب التونسي صابر الرباعي، من تسجيل وطرح دعاءً دينيًا جديدًا بمناسبة شهر رمضان.



الدعاء يحمل اسم "على نيتي"، ونشر الرباعي مقطع فيديو منه عبر صفحته على موقع "آنستغرام"، وعلق عليها قائلًا: "استمعوا الآن لدعاء "على نيتي" بمناسبة شهر رمضان المبارك".



وكان الرباعي، قد طرح أخر أغنياته السينغل، عبر صفحته الشخصية، والتي صورها قبل فترة على طريقة الفيديو كليب، وحملت اسم "متخافش مني..خاف عليا".



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